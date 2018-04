Maltempo in arrivo, rischio nubifragi su molte regione

Forte peggioramento da Domenica sera. La perturbazione atlantica in movimento verso il Mediterraneo centrale determinerà nelle prossime ore un peggioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali, a partire dalla Sardegna. Oltre alle piogge, si prevedono venti forti e mareggiate.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna. Allerta dalle 15 di domenica e per le successive 21 ore su Iglesiente, Campidano, Montevecchio e Pischilappiu. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla per Lazio, Umbria, Toscana meridionale, settori occidentali dell’Abruzzo e sud-occidentali della Sardegna.

Da Lunedì, come riporta ilmeteo.it, un centro depressionario proveniente dal Mediterraneo occidentale porterà condizioni meteo spiccatamente instabili al Centro-Nord, con piogge localmente abbondanti su Toscana, Umbria, Marche; inizio di settimana instabile anche sulla Capitale, con rischio temporali. Pioverà anche sulle regioni settentrionali, mentre sulle Alpi sopra 1600 metri tornerà la neve; al Sud resisterà l’alta pressione.

Martedì e Mercoledì venti umidi meridionali continueranno a condizionare il tempo sulle regioni centrali e settentrionali: l’11 Aprile attenzione dalla sera su Val d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, dove potranno verificarsi nubifragi. Neve d’Aprile sulle Alpi, sopra 1100 e 1300 metri su quelle piemontesi e lombarde. Tra Giovedì e Venerdì un nuovo impulso instabile interesserà il Nord, con temporali sparsi e nevicate sui rilievi alpini.