La febbre del Nilo, adesso fa paura anche in Italia

La Febbre del Nilo è tornata a far paura in Italia: ogni giorno si registrano 10 nuovi casi. In Emilia Romagna sono stati sei i decessi, cinque in Veneto. Secondo gli esperti però quest’anno si è registrato solo un leggero incremento di contaminazioni.

In alcune regioni sono state attivate delle procedure speciali di sorveglianza e prevenzione: tra queste Lombardia, Veneto e Sardegna dove si è registrato l’ultimo caso, due anziani di 84 e 72 anni sono stati recoverati in condizioni gravi.

La febbre del Nilo occidentale è una malattia virale causata dal virus del Nilo occidentale (West Nile Virus).

Il nome deriva dal distretto di West Nile in Uganda, dove per la prima volta nel 1937 è stata diagnosticata su una donna che soffriva di una febbre particolarmente alta.

La malattia è tipica del continente africano, tuttavia si sta diffondendo anche nel resto del mondo, come dimostrato dagli occasionali casi anche in Italia.

Il virus West Nile viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare quindi, maggiori sono i casi d’infezione e la quantità di zanzare nell’ambiente, maggiore sarà la probabilità di contrarre la malattia.

Il virus che si contrae attraverso la puntura della zanzara “Culex” e che si è rivelato letale solo per le persone con un quadro clinico già complesso.

Nell’80% dei casi la Febbre del Nilo è asintomatica, nel 20% si manifesta con sintomi influenzali. Colpita da una forma lieve una donna incinta a Legnano: è il quarto caso nella cittadina alle porte di Milano. In molti paesi i sindaci hanno fatto scattare le disinfestazioni con un raggio fino a 200 chilometri

La febbre del Nilo può contagiare anche gli animali, di particolare importanza in questo senso sono gli uccelli migratori responsabili della diffusione del virus nel mondo.