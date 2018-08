Meningite B a Firenze: bimba ricoverata al Meyer

Un caso meningite di tipo B e’ stato accertato a Firenze. Si tratta di una bambina di 11 anni. La notifica della sepsi da meningococco B (accertata mediante Pcr) e’ giunta dall’Ospedale pediatrico Meyer nella tarda serata di ieri dove la piccola paziente e’ ricoverata. Ne ha dato notizia oggi l’Azienda Usl Toscana Centro. I sanitari riferiscono che le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione e, tuttavia, la prognosi resta riservata.

L’unità funzionale sanità pubblica dell’area fiorentina, si spiega, «si è prontamente attivata già da venerdì sera, raccogliendo le prime informazioni, nell’ambito dell’indagine epidemiologica, per predisporre l’intervento sanitario che è in corso da stamani». La bambina, spiega sempre la Asl, è residente nel campo nomadi del Poderaccio: oltre ai familiari, la profilassi sarà estesa al resto della comunità.

In corso le valutazioni e identificazioni dei contatti da considerare “stretti” per i quali proporre la profilassi. Il nucleo operativo di sanità pubblica presso il presidio di Via Canova e i sanitari stanno conducendo le operazioni con la collaborazione dell’amministrazione comunale, in particolare della polizia municipale di Firenze.