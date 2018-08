Tracce di Glifosato in famose marche di cereali, è allarme

Di 45 prodotti di avena analizzati dal gruppo ambientalista statunitense Environmental Working Group (EGW, 43 presentano tracce di glifosato, un erbicida che può causare il cancro negli animali e “probabilmente” negli esseri umani, secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

In 31 campioni, i livelli sono anche superiori a 0,01 milligrammi al giorno, il valore limite per i minatori, secondo gli scienziati di EWG. Il pesticida è stato anche trovato in circa un terzo dei 16 campioni provenienti da colture biologiche, anche se i livelli di glifosato erano ben al di sotto dei limiti previsti. La sostanza può provenire da campi vicini. Secondo EWG, l’Autorità alimentare statunitense ha rilevato tracce di diserbante in alcuni alimenti da almeno due anni, ma ha nascosto queste informazioni al grande pubblico. Con questo studio, l’organizzazione ora vuole rendere pubbliche queste informazioni.

Anche i dati compilati da un chimico della FDA e presentati ad altri chimici in una riunione in Florida hanno mostrato residui del pesticida in diversi tipi di prodotti a base di avena. Nei risultati condivisi, i livelli variano dallo zero, rilevato in diversi prodotti biologici, a 1,67 parti per milione, secondo la presentazione. I livelli di glifosato più alti sono stati trovati in due campioni di Quaker Old Fashioned Oats. Anche tre campioni di Cheerios avevano un alto livello di sostanza.

Il glifosato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è l’ingrediente attivo di Roundup, un potente erbicida sviluppato da Monsanto, azienda appena acquistata dalla tedesca Bayer per l’enorme cifra di 63 miliardi di euro.Ad agosto, la Monsanto è stata condannata al pagamento di 289 milioni di dollari ad un giardiniere ammalatosi di cancro, in quanto non avrebbe adeguatamente avvertito sui rischi nell’utilizzo del prodotto contenente glifosato.