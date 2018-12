Big Snow, in arrivo un carico di neve

Arriva Big Snow’. Con la nuova settimana, infatti, a causa di un “cuscinetto gelido nei bassi strati, le precipitazioni collegate ad una perturbazione atlantica non potranno che essere nevose e persistenti e abbondanti anche in pianura su tutto il Nord e a quote basse al Centro, con neve copiosa o molto copiosa a Bologna e su gran parte dell’Emilia, su Triveneto e Lombardia e, a quote basse, in Liguria con tramontana scura” fanno sapere gli esperti del sito ‘IlMeteo.it’.

Il peggioramento si estenderà poi rapidamente anche al Centro, dove la neve potrà cadere a partire dai 7/800 metri di quota. Rovesci intensi di pioggia e qualche temporale invece sulle coste tra Toscana e Liguria.

Tra la notte e il primo mattino di Lunedì 17, infine, le precipitazioni raggiungeranno anche il Nord Est e anche qui avremo la possibilità di nevicate fino in pianura, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rovescilocalmente anche intensi.

Insomma, per il Nord potrebbe trattarsi di una vera e propria BIG SNOW, sicuramente veloce, ma in grado di rendere il paesaggio ovattato, invernale, per un risveglio settimanale che per molti potrebbe essere bianco.