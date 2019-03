Penny Market richiama lotto “Acqua minerale naturale Ninfa” per particelle in sospensione

Penny Market ha pubblicato il richiamo di un lotto di acqua minerale naturale Ninfa per la possibile presenza di particelle in sospensione. Le bottigliette richiamate sono state prodotte da Acque Minerali d’Italia S.p.a. nello stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza.

Il prodotto da restituire sono bottigliette da 500 ml, con numero di lotto L20RX2N e il termine minimo di conservazione 11/2019. Il lotto incriminato risulta prodotto da Acque Minerali d’Italia Spa, nello stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza ed è stato distribuito solo nei punti vendita di Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Penny raccomanda di non bere l’acqua in oggetto e di restituirla al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso entro il 08/04/2019.