70 balene grigie morte spiaggiate da gennaio a fine maggio sulla costa occidentale americana

Più di 70 balene “Grigie” (Eschrichtius robustus), che possono raggiungere i 15 metri, sono morte dopo essersi spiaggiate sulla costa occidentale americana della California, Oregon, Washington e Alaska da gennaio a fine maggio. E’ il numero più alto dal 2000, quando è stato osservato un simile grande declino di animali lunghi fino a 15 metri, ha detto l’autorità venerdì.

Gli esperti pensano alla malnutrizione oppure che siano state uccise dalle navi. Le balene di questa specie sono le più comuni in California. Migrano verso nord in aprile e a maggio: provengono dalla Baja California, Messico, e si dirigono in Alaska, mentre fanno il percorso inverso tra dicembre e gennaio. Ma come si spiegano tutte queste morti? Da gennaio a fine maggio, il Marine Mammal Center, il centro di ricerca californiano, nato nel 1975, che si occupa dello studio dei mammiferi marini, ha già eseguito nove necropsie sulle balene decedute nella Bay Area, dell’ultima, la decima, ancora non è stato possibile.

In totale, quattro balene grigie sarebbero morte per grave malnutrizione e altre quattro sarebbero state rovinosamente colpite dalle navi mentre cercavano cibo nella zona, dicono gli esperti, mentre un’altra balena era troppo decomposta per determinare una precisa causa di morte. Le balene grigie (Eschrichtius robustus) vivono oggi solo nel Pacifico, per cui viene fatta una distinzione tra la popolazione del Pacifico occidentale e quella del Pacifico orientale.

La popolazione è stimata in 27.000 animali. Perché accade ciò? Secondo gli scienziati, i mammiferi sono affamati per cui stanno deviando nella baia in cerca di sostentamento. Troverebbero cioè troppo poco cibo durante la rotta di migrazione tra il Messico e l’Alaska. I biologi, infatti, “hanno osservato le balene grigie in cattive condizioni fisiche durante la loro migrazione di quest’anno, forse a causa delle condizioni oceanografiche anomale degli ultimi anni che hanno contribuito a spostare le fonti di cibo” e a ridurre così lo strato di grasso, spiega il Centro marino dei mammiferi.

“La morte di 70 balene grigie nella zona della costa occidentale quest’anno è motivo di seria preoccupazione perché è indice delle più vaste sfide che questa specie continua a dover affrontare”, concludono gli esperti.