Batterio killer uccide attraverso starnuti, baci e contatto con la pelle

In Inghilterra scattano le procedure per arginare una strana epidemia. Al momento si contano 12 decessi, soltanto ieri sono stati rilevati 32 casi di contagio

Nel Regno Unito è stato lanciato un allarme sanitario dopo oltre 32 casi di contagio accertati e 12 morti per un’infezione causata da un batterio raro. Al momento tutti i casi si sono verificati nell’Essex: come riportato dal New York Times, il batterio in questione è stato individuato come streptococco invasivo di gruppo A iGAS.

I medici hanno invitato tutti i cittadini a chiedere immediatamente aiuto nel caso in cui accusino i seguenti sintomi: mal di gola, ingrossamento dei linfonodi del collo, tonsille dilatate e/o con pus, eruzioni cutanee, chiazze rosse sul palato, mal di testa e dolori addominali.

Questi batteri, insomma, colpiscono la gola e la pelle e sembra abbiano anche una forte resistenza: per questo motivo riescono a vivere abbastanza a lungo da riuscire a diffondersi tra le persone attraverso starnuti, baci ma anche un banale contatto di pelle.

La situazione è preoccupante, se si considera che l’allarme lanciato dalla Sanità britannica è stato definito ad “alto rischio”, in quanto si parla di una vera e propria “epidemia in corso”. Chi accusa questi sintomi deve sottoporsi subito a degli esami approfonditi per scoprire se si tratta di un’infezione iGAS.