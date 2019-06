Dormire con l’aria condizionata: 5 consigli per dormire alla grande

L’aria condizionata è la soluzione più ovvia al problema del caldo, ma non sempre la migliore: mal di testa, torcicollo, dolori articolari e allergie sono solo alcuni dei principali disturbi che un uso scorretto dell’aria condizionata può causare.

I pro e i contro del condizionatore

L’aria condizionata ha cambiato il nostro modo di vivere: ci permette di lavorare ed essere produttivi anche nelle ore più calde della giornata, di svolgere più serenamente le varie attività durante il giorno, evitando colpi di calore, e anche di dormire meglio.

Il problema è che troppo spesso l’uso che si fa dell’aria condizionata è un uso scorretto che causa mal di testa, torcicolli e dolori articolari vari, per non parlare dei disturbi di respirazione e quelli di natura gastro intestinale.

In poche parole, impostare l’aria condizionata a 20 gradi centigradi quando fuori ce ne sono 38 è l’utilizzo più sbagliato che si possa fare di un condizionatore.

5 consigli per utilizzare al meglio l’aria condizionata e dormire alla grande!

Utilizza al meglio il tuo condizionatore per riuscire a dormire bene e non compromettere la tua salute. Ecco 5 pratici consigli per un uso corretto del condizionatore: