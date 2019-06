Efsa, focolaio epidemico di Listeria monocytogenes in salmoni e trote

Trota e salmone affumicati a freddo e prodotti in Estonia sono all’origine dell’epidemia di Listeria monocytogenes che ha colpito 22 persone in cinque Paesi dal 2014.

Lo segnala l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha sequenziato il genoma del batterio e condotto indagini di tracciabilità. I paesi colpiti, ricorda Efsa, sono: Danimarca (9 casi), Estonia (6), Finlandia (2), Francia (1) e Svezia (4). Cinque persone sono morte.

L’ultimo caso è stato segnalato in Danimarca nel febbraio 2019. “Non è possibile – conclude Efsa in una nota – escludere nuovi casi fino a quando non sia stato identificato il punto esatto di contaminazione nel punto di lavorazione degli alimenti”.