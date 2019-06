Genova, ponte Morandi, il video dell’esplosione

Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura. A 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova, nella zona est del cantiere lungo il fiume Polcevera può definitivamente partire la ricostruzione. Ci sono voluti sei secondi per fare cadere i due monconi, con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite.

Bucci: “Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro”

“Tutto secondo programma. Aspettiamo il primo check alle 17 e il secondo alle 21. Sulla base del secondo check prenderemo decisioni sul rientro” dei circa 3400 residenti sfollati per garantire le operazioni in sicurezza”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, commentando la demolizione del ponte Morandi. “Ringrazio tutti. Un’operazione di questo tipo non ha uguali, mi hanno confermato gli esperti, e non è mai stata fatta in un centro abitato come Genova”.