I cani fanno gli occhi languidi per intenerire come i bimbi gli umani

I cani sono particolarmente sensibili alle emozioni umane, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

I iicercatori inglesi hanno dimostrato che lo sguardo dei cani cambia per comunicare meglio con gli esseri umani e lo usano nello stesso modo in cui fanno i bambini. E questo è accaduto nel corso dell’evoluzione, il loro sguardo si adatta ai codici umani di comunicazione. La ricerca, condotta dagli scienziati dell’Università di Portsmouth, in Inghilterra, ha messo in evidenza che nel corso degli anni, l’addomesticamento dei cani ha fatto sì che le loro caratteristiche comportamentali e anatomiche siano cambiate. In particolar modo, con l’evoluzione i cani hanno sviluppato dei muscoli facciali intorno agli occhi per comunicare con gli esseri umani.

Questo permette agli animali di avere “sopracciglia espressive” in grado di rispondere ad una sorta di comunicazione umana. “Quando i cani fanno questo movimento è un esplicito richiamo agli uomini, una richiesta di attenzioni”, si descrive tra i risultati della ricerca. Analizzando il corpo di 6 cani e 4 lupi selvatici dopo la loro morte, sono stati trovati questi particolari muscoli nei primi, totalmente assenti, invece nei secondi. Gli scienziati hanno poi filmato 2 minuti di interazione tra cani e un essere umano a loro sconosciuto e tra i lupi e lo stesso uomo. Solo i cani sono riusciti a produrre quei movimenti intensi delle sopracciglia, tipici dello sguardo languido.

“Allargano gli occhi come fanno i bambini“, ha spiegato una delle ricercatrici, Anne Burrows, come se volessero scatenare empatia, con quella caratteristica espressione degli umani quando sono tristi. Sembra incredibile, invece è possibile perché i cani sono stati addomesticati oltre 33.000 anni fa e il più notevole degli adattamenti comportamentali dovuti all’evoluzione e all’addomesticamento è proprio la loro capacità di capire e usare la comunicazione umana come molti altri animali non riescono a fare. Dunque il cervello canino reagisce riuscendo ad esprimersi nello stesso modo come il cervello umano.

L’autore principale dello studio, ha dichiarato “Crediamo che i cani e gli esseri umani hanno un meccanismo molto simile che ha a che fare con le informazioni emozionali”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, chi riesce a dire di no agli occhi languidi di un bimbo, che usa lo sguardo dolce per intenerirci? Lo stesso fanno i cani, e lo sa solo chi ha, o ha avuto la fortuna di condividere la sua vita con questo eccezionale animale tanto da capire quanto sia incredibilmente straordinario l’amore che riesce a trasmettere e questo studio n’è la conferma che il cane è il migliore amico dell’uomo.

Il cane è un animale che ama incondizionatamente senza chiedere nulla in cambio, un amico fedele che ti è accanto nei momenti più significativi della vita, un compagno silenzioso ma allo stesso tempo capace di comunicare mille emozioni. Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo, è parte della tua famiglia, un supporto sul quale potrai sempre contare e del quale potrai sempre fidarti.