Integratore anti-impotenza allerta del Ministero: non deve essere consumato

Allerta del ministero della Salute per un integratore contro i problemi di erezione, il “Passion & Pleasure” che contiene un principio attivo copiato da quello del Viagra è prodotto in Cina ed è venduto on line.

«Tramite il sistema d’allerta RASFF per alimenti e mangimi è stato segnalato il riscontro sul mercato nazionale di un integratore alimentare contenente sostanze ad attività farmacologica non contentite» si legge sul sito del ministero. «L’integratore denominato “Passion & Pleasure”, lotto 12/2018, con scadenza 06/2020 risulta prodotto in Cina dalla ditta Sichuan Wellong Pharmaceutical co. Ltd. Le analisi di laboratorio hanno rilevato la presenza di Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil oltre a Thiosidenafil e Thiohomosilsildenafil /dimetilthiosisildenafil.

Chiunque avesse acquistato il prodotto è invitato a non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al servizio igiene degli alimenti e nutizione della Asl».