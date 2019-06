Jobrapido, oltre 12mila posizioni aperte con i saldi estivi

Si può proprio affermare che le vacanze portano lavoro. Ed è quanto emerge da un’indagine di Jobrapido, secondo la quale con l’arrivo dei saldi che partiranno la prima settimana di luglio, sono oltre 12mila le figure ricercate nel nostro Paese nel commercio, la maggior parte si concentra nei punti vendita di abbigliamento (oltre 7.000) e cosmetici (quasi 4.300), seguiti a distanza dalle calzature, con poco meno di 1.000 posizioni aperte.

Jobrapido è un motore di ricerca di lavoro leader nel mondo con oltre 20 milioni di lavori pubblicati ogni mese e 85 milioni di utenti registrati in 58 Paesi, che elabora e analizza l’ampio e aggiornato volume di dati a propria disposizione per comprendere le più recenti evoluzioni del mercato del lavoro in Italia e nelle altre nazioni in cui opera.

In particolare, in Italia Jobrapido conta 5.8 milioni di utenti registrati e 500.000 lavori pubblicati al mese. La Lombardia è in testa alla classifica per le posizioni aperte, dove, abbigliamento e cosmetici fanno la parte del leone. A seguire Veneto ed Emilia Romagna. E Milano, la città della Madonnina, batte Roma riguardo alle posizioni aperte, infatti, la Capitale con 339 opportunità rimane decisamente indietro, doppiata dal capoluogo lombardo, dove le posizioni aperte sono 679. Secondo Filippo Meraldi, Vice President Marketing & Communication di Jobrapido: “Quella dei saldi rimane una buona occasione, non solo per chi vuole fare acquisti, ma anche per chi cerca lavoro nel settore del retail. Orientarsi però non è sempre facile, sia per chi offre lavoro sia per i candidati.

Si tratta, infatti, di un ambito in cui le cosiddette soft skill, dalla capacità di relazionarsi con il cliente, alla proattività, all’attenzione al dettaglio, sono fondamentali. Anche in questo caso la nostra Smart Intuition Technology™, sfruttando la potenza della tassonomia e dell’Intelligenza Artificiale applicata al campo del recruiting, rende più facile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di conseguenza più efficace il processo di selezione”.