Ministero salute segnala Salmonella nella Salsiccia dell’azienda F.B.M.

Rischio microbiologico per Salmonella. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di salsiccia dell’azienda F.B.M. LAVORAZIONE CARNI.

Nello specifico si tratta del lotto 33491 con scadenza minima del 26-6-2019. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, la salsiccia interessata dal richiamo è stata prodotta da F.B.M. LAVORAZIONE CARNI nello stabilimento di Calci, in provincia di Pistoia, con sede operativa in via Trieste n° 17. A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo del lotto di appartenenza, di NON consumarlo e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.