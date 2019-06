Mondiali di calcio femminile, l’Italia vince all’esordio

L’Italia vince all’esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l’Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22′ di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giuliani; nel secondo tempo all’11’ e al 50′ di Bonansea.

Oltre 17mila spettatori, sugli spalti per il fischio d’inizio del cammino dell’Italia anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Nonostante un certo entusiasmo l’Italia vola basso, il primo obiettivo è il superamento del girone per poter inseguire i tre posti per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 assegnati alle migliori nazionali europee. Adesso anche l’Italia può sognare di entrare tra le big del continente: e gli attesati di stima arrivano, come dimostrano le parole di elogio del ct australiano Ante Milicic che, dallo scorso febbraio alla guida delle ‘Matildas’, ha sottolineato la qualità soprattutto delle attaccanti.

“Fa piacere ma da un lato dispiace – ha risposto sorridendo la ct azzurra – perché vuol dire che non ci sottovalutano. Significa che abbiamo fatto tanti passi in avanti e che il movimento è cresciuto. Mi fa anche piacere che inizino a uscire nomi di giocatrici italiane, che vengano tenute in considerazione. Queste ragazze si allenano sempre al massimo, con grande passione e voglia di migliorarsi e meritano tutte le cose belle che sono state dette su di loro”. Quanto alla gara “sarà importante essere compatte, dovremo essere attente tatticamente.