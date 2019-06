Nasa, il simbolo di Star Trek scolpito sulle dune di Marte

La sonda Nasa Mars Reconnaissance Orbiter ha infatti fotografato una duna che somiglia in modo inequivocabile all’iconico simbolo della popolare serie tv, il logo della Flotta stellare di Star Trek. Precisamente, la duna si trova su uno dei più grandi crateri del Pianeta Rosso, noto come Hellas Planitia.

L’immagine è stata ottenuta dalla fotocamera HiRise a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO): un team dell’Università dell’Arizona ha notato il logo situato in una regione a sud-est del Pianeta Rosso chiamata Hellas Planitia e l’immagine è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale di HiRise, diventando virale in poche ore.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas

Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.

More: https://t.co/CAq5xBbDwf

NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt

— HiRISE (NASA) (@HiRISE) June 12, 2019