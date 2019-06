Pantaloni tecnologici anti-caduta per tenere in piedi gli anziani

Pantaloni tecnologici per “tenere in piedi” gli anziani. E’ la novità al centro di un programma di ricerca messo a punto da una collaborazione fra Italia e Stati Uniti, che punta a contrastare l’instabilità degli anziani, prima causa di cadute e dunque di rischio di fratture, disabilità e aumento dei costi sanitari e sociali correlati. A occuparsene è l’Università di Padova, assieme all’Harvard Medical School.

La postura e stabilità

L’invecchiamento fisiologico modifica il controllo muscolare e la percezione del corpo nello spazio, condizionando la postura e la stabilità durante la marcia. Ma grazie al finanziamento messo in campo dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione internazionale, l’ateneo patavino ha sviluppato un esoscheletro morbido, con integrazione di bio-segnali muscolari e cerebrali per ridurre l’instabilità della marcia.

Il programma si articola in due fasi sequenziali: prima viene acquisita la cinematica articolare, cioè le modalità del cammino di ciascun individuo, associate all’attività cerebrale e muscolare, in soggetti anziani sani; una volta mappato il controllo del cammino, potranno essere utilizzate queste informazioni per controllare un dispositivo innovativo per la prevenzione delle cadute nell’anziano. (fonte AdnKronos)

I pantaloni anti-caduta

Il laboratorio di Harvard ha prodotto un esoscheletro morbido che si configura come un capo di abbigliamento, dei pantaloni nello specifico, nel quale sono integrati dei piccoli motori meccanici che possono supportare il movimento. La collaborazione tra Padova e gli Stati Uniti porterà allo sviluppo e alla potenziale commercializzazione di una strumentazione con un ampio mercato, rinforzando la collaborazione

stessa tra queste due università di spicco.