Ritiro integratore Curcumina Piperina + AIF, Curcumina Plus 95% piperina Line@ e CRCMN-P HB.

Ancora richiami precauzionali di integratori a base di curcuma dopo la segnalazione di 21 casi di epatite colestatica acuta da parte dell’Istituto superiore di sanità. Il ministero della Salute ha diffuso oggi, il richiamo precauzionale di tre prodotti:

Curcumina Piperina + a marchio AIF, in confezioni da 60 e 90 compresse (48 e 72 grammi)

Curcumina Plus 95% piperina e vitamine B1, B2, B6 a marchio Line@, in confezioni da 60 e 30 compresse (48 e 24 grammi)

CRCMN-P a marchio HB (Health & Beauty), in confezioni da 180 compresse (144 grammi).

Gli integratori Curcumina Plus 95% piperina e Curcumina Piperina + hanno già subito altri richiami a scopo precauzionale nelle scorse settimane, sempre in associazione ai casi di epatite segnalati. In totale, sono stati ritirati 17 lotti di 14 diversi integratori a base di curcuma.

Di seguito la lista degli altri prodotti richiamati dall’inizio delle segnalazioni:

Curcuma, bromelina e boswellia Versalis, in confezioni da 14 bustine (47,6 grammi), con il numero di lotto l0187 e la data di scadenza 01/2022 (Geofarma)

CartiJoint Forte a base di condroitin solfato, glucosammina cloridrato e Bio-Curcumin BCM-95, in confezioni da 20 compresse (28,30 grammi) con il numero di lotto 24/18 e la data di scadenza 31/10/2021 (Fidia Farmaceutici)

Movart a base di curcuma fitosoma ed echinacea, in confezione da 30 compresse con il numero di lotti M70349 e la data di scadenza 08/2019 e M80315 e la data di scadenza 06/2020(Scharper Spa)

Curcuma Max Naturetica, in confezione da 30 capsule (19,5 grammi) con il numero di lotto 181214 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

Curcuma Max Naturetica, in confezione da 60 capsule (39 grammi) con il numero di lotto 181210 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

ArtDol Naturetica, in confezione da 30 tavolette (32,85 grammi) con il numero di lotto 18N142 e la scadenza 12/2022 (Naturetica Bielli S.a.s.)

Good Joint Benessere Pharma, in confezione da 120 compresse (96 grammi) con il numero di lotto 190503 e la scadenza 05/2023 (Benessere Pharma S.r.l.)

Curcuma & Piperina a marchio Rubigen, prodotta da Natur-Farma Srl, lotto numero 250119 e lotto 210219 con data di scadenza 02/2022

Maximum Curcuma a marchio Naturando prodotta da Ekappa Laboratori, lotto numero 18L264

Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 e scadenza 10/2021, di Ni.Va, prodotto da Frama

Curcumina 95% (basso dosaggio), lotto 18M861 e scadenza 11/2021, di Ni-Va, prodotto da Frama

Curcumina Plus 95% piperina a marchio Linea@, lotti 19B914 con scadenza 02/2022 e 18e590 con scadenza 03/2021, di Ni.Va prodotto da Frama

Curcumina Piperina + a marchio AIF, lotto 19B914 e scadenza 28/07/2022, di Ni.Va e prodotto da Frama

Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a oltre un mese dai primi casi di epatite stanno ancora indagando per capire quali siano le cause dei 21 casi di epatite segnalati.