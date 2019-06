Schegge di vetro tra le ciliegie in vaschetta da 300 gr

Coop Ticino ha emesso un richiamo per le vaschette di ciliegie Qualité & Prix da 300 grammi, con il numero di lotto 251, confezionate il 18 giugno scorso, venduto in tutte le filiali, a causa della possibile presenza di piccole schegge di vetro. Anche se le ciliegie vengono lavate, il grande distributore ha deciso di richiamare il prodotto per questioni di sicurezza e invita tutti i clienti che hanno acquistato l’articolo a non consumarlo.

Dato il rischio per la salute che si corre, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, massima allerta. La vendita è già stata bloccata e il prezzo sarà interamente rimborsato.