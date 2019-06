Sequestrati prodotti fraudolenti per 100 mln in 78 Paesi Ue

Sequestrati oltre 100 milioni di euro di bevande e alimenti fraudolenti o potenzialmente pericolosi, in un’operazione condotta dall’Interpol tra dicembre 2018 e aprile 2019. È questo il bilancio dell’indagine Opson VIII, che ha coinvolto 78 paesi, con tre azioni in Europa.

Nella prima -riporta ANSA AgriUE-, con la collaborazione della rete anti-frode Ue, sono state svolte ispezioni su 90mila tonnellate di alimenti bio sospetti, con l’arresto di nove persone in Spagna. La seconda indagine in collaborazione con l’Ue riguarda il caffè, con le analisi ancora in corso su 400 campioni marchiati come pura Arabica, ma sospettati di essere della qualità inferiore Robusta. Infine, Interpol ha fatto rimuovere nei siti di commercio online in 10 paesi Ue 75 offerte di prodotti a base di 2,4 dinitrofenolo, sostanza pericolosa venduta come prodotto per dimagrire.