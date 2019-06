Tetano, Bimba di 10 anni è in rianimazione a Verona, ecco perchè il vaccino è importante

Una bambina di 10 anni residente in provincia di Verona è ricoverata nella rianimazione pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. Secondo quanto si è appreso la bambina non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica.

I medici stanno monitorando l’evoluzione della patologia, in fase acuta, per capire come dosare la terapia in tempo reale, man mano che si sviluppa il decorso. “La paziente è sotto controllo giorno e notte – assicura Francesco Cobello, direttore generale dell’Azienda ospedaliero- universitaria di Verona – nella complessità del caso, la tempestività della diagnosi è stata decisiva. Non è sempre facile, non si pensa subito al tetano”. Soprattutto in un bambino, che dovrebbe essere vaccinato.

Il batterio responsabile del tetano (Clostridium tetani) si trova dappertutto, in particolare nella terra e nella polvere che proviene dall’esterno. Il batterio produce una tossina che genera la malattia.

Anche una piccola ferita insignificante può essere all’origine del tetano. Il tetano provoca dei crampi muscolari molto dolorosi. Se i muscoli della respirazione sono colpiti, nel 25% circa dei casi di tetano, anche un’ospedalizzazione in un’unità di cure intensive non permette di evitare il decesso.

Vaccinazione contro il tetano

Il vaccino contro il tetano contiene solo la tossina tetanica inattivata. La sua azione è sostenuta da un sale di alluminio.

Il vaccino contro il tetano è disponibile unicamente sotto forma combinata con il vaccino contro la difterite. Altri vaccini sono abbinati anche a quello contro la poliomielite o la pertosse, oppure a entrambe. Infine, i vaccini combinati destinati ai lattanti includono anche i vaccini anti-Hib ed eventualmente anche quello contro l’epatite B. Questo permette di evitare al lattante lo stress delle iniezioni senza rinunciare a un’efficace protezione contro diverse malattie.

La protezione indotta dalla vaccinazione contro il tetano non dura a lungo. Perciò, sono necessari richiami regolari.

La vaccinazione contro il tetano è raccomandata

Ai lattanti a partire dai 2 mesi.

Ai bambini (tra i 12 mesi poi tra i 4 e i 7 anni).

Agli adolescenti (tra gli 11 e i 13 anni).

Agli giovani adulti dai 25 ai 29 anni.

Agli adulti (ogni 20 anni per i vaccini somministrati tra i 25 e i 64 anni, in seguito ogni 10 anni).

I richiami regolari sono necessari per mantenere la protezione.