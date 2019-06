Zanzare, ecco come debellarle con il caffè

Con l’estate ed il caldo arrivano anche le zanzare, fastidiose e odiate da tutti. Le zanzare con il loro ronzio e le punture che provocano gonfiore e prurito ci regalano notti insonni e cicatrici sul corpo … come possiamo cercare di debellarle?

Forse non tutti sanno che è possibile utilizzare il caffè contro le zanzare, infatti il suo aroma è un repellente contro questi insetti così fastidiosi, ma vediamo insieme come utilizzare il caffè contro le zanzare.

Come fare? È il forte odore di caffè ad allontanare le zanzare, diventa quasi un repellente specialmente se viene bruciato. Per questo motivo se in un piatto ricoperto di carta alluminio mettiamo un po’ di caffè in chicchi ricoperto da quello macinato, e gli diamo fuoco lasciando che bruci lentamente, quasi come se fosse incenso, le zanzare si allontaneranno appena iniziano a sentire l’odore di caffè. Il caffè in polvere, inoltre, può essere sparso vicino ai punti in cui c’è acqua stagnante e dove quindi può esserci una più alta concentrazione di zanzare.

Anche il caffè liquido risulta molto efficace: basta nebulizzarlo e spruzzarlo nelle zone infestate o quelle più esposte come i balconi e i davanzali o le aree con le piante. La fuga è assicurata.

E per le larve? Si prendoni i chicchi e li si mette nella terra delle piante oppure nell’acqua stagnante. Oltre a uccidere le larve il caffè anche il potere di rinforzare le piante e renderle più fertili. A questo punto non resta che provare il caffè contro le zanzare, seguendo questi utili consigli.