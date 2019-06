Zecche in aumento a causa dei cambiamenti climatici

Le zecche che veicolano la malattia di Lyme sono una minaccia soprattutto per la fauna delle foreste nordamericane e dell’Europa occidentale, ma possiamo esserne minacciati anche noi in assenza di diagnosi tempestive e corrette profilassi

“La malattia di Lyme è oggi la più diffusa e rilevante patologia trasmessa da vettore con diffusione nelle zone geografiche temperate”, si legge sul portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità. “Ed è seconda, per numero di casi, solo alla malaria fra le malattie che richiedono un vettore artropode per la diffusione”. A trasmettere il batterio è infatti il morso di una zecca, principalmente del genere Idoxes come la zecca dei boschi (Ixodes ricinus) o la zecca dei cervi (Ixodes scapularis).

La zecca responsabile della diffusione della malattia contiene il batterio Borrelia: in meno del 10% dei casi di puntura c’è il rischio di contrarre la malattia. La puntura è molto spesso indolore il che rende difficile accorgersene e intervenire tempestivamente. Già, perché alla zecca occorrono parecchie ora per inoculare il batterionel sangue, ore nelle quali deve restare attaccata alla pelle dell’ospite umano. Se si fosse consapevoli della sua presenza e la si staccasse subito dalla pelle, senza toccarla con le dita, si ridurrebbe drasticamente il rischio di contagio.

La zecca va staccata utilizzando “una pinzetta a punte sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere un leggero movimento di rotazione”, consigliano gli esperti dell’Iss. E’ molto importante stare attenti a non schiacciare il corpo per evitare di causare un rigurgito che aumenterebbe la possibilità di trasmissione di agenti patogeni. Dopo la rimozione la pelle va disinfettata, ma va evitata la tintura di iodio. Se il rostro è rimasto nella pelle va estratto con un ago sterile. Quindi è bene fare la profilassi antitetanica.

I sintomi cambiano con l’andare del tempo. Dopo 30-40 giorni dalla puntura compare un eritema di forma circolare che può essere anche molto grande e può spostarsi in altre parti del corpo, accompagnato da febbre sopra i 38°, stanchezza e mal di testa. A questo punto bisogna iniziare il trattamento antibiotico. Se la malattia non viene diagnosticata subito può diventare cronica, con conseguenze anche molto gravi perché può portare all’insorgenza di altre malattie come artrite, meningite, neuropatie, disturbi del sonno, dermatite, miocardite.