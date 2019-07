Anacardi nella crema di pistacchi: rischio allergie

“Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche agli anacardi”. Con questa motivazione Globus invita i clienti allergici a non mangiare la sua crema di pistacchi.

Nell’elenco degli ingredienti manca infatti l’allergene “anacardi”, informa la catena di negozi in un comunicato odierno. L’ingestione di anacardi costituisce un serio rischio per la salute delle persone che soffrono di allergia a tali noci, ricorda l’azienda.

La crema di pistacchi in questione ha il numero d’articolo 1271472100, un peso di 220 grammi. I clienti allergici agli anacardi, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, possono riportare il prodotto in filiale, dove sarà rimborsato il prezzo d’acquisto.

Allergia ad altra frutta a guscio: i principali frutti a guscio coinvolti nelle reazioni allergiche sono mandorle, nocciole, noci, anacardo, e pistacchio.

Segni e sintomi delle allergie alimentari

I sintomi di allergia alimentare si sviluppano solitamente da pochi minuti a due ore dopo aver mangiato il cibo “incriminato”. Per alcuni, la reazione allergica a un determinato alimento può essere solo “spiacevole”, ma non grave. Per altri, però, può essere anche molto grave e pericolosa per la vita.

I segni e sintomi più comuni comprendono:

• sensazione di formicolio o prurito in bocca

• orticaria, prurito o eczema sul corpo

• gonfiore delle labbra, viso, della lingua e della gola o di altre parti del corpo

• respiro sibilante, congestione nasale o problemi respiratori

• dolore addominale, diarrea, nausea o vomito

• vertigini, stordimento o svenimento.