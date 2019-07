Arancia candita ricoperta di cioccolato fondente a marchio T’A, richiamata per solfiti non dichiarati in etichetta

Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute oggi, mercoledì 3 luglio ha diffuso, con una nota pubblicata sul suo sito internet ufficiale, il richiamo dal mercato della ” Dragees arancia candita ricoperta di cioccolato fondente” a marchio ” T’A MILANO SRL” per il rischio di possibile presenza di allergeni.

La decisione riguarda le confezioni da 120 grammi dei lotti I1800153 con scadenza 30/12/2019, C1800434 con scadenza 30/03/2020, C1800493 con scadenza 30/04/2020 e C1800537 con scadenza 30/05/2020 realizzate nello stabilimento di Via Monte Grappa, 4 a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Secondo gli esperti del dicastero, il prodotto avrebbe un imballaggio errato: all’interno delle confezioni del prodotto non dichiarato in etichetta, potrebbe essere presente allergene anidride solforosa.

Come sempre si invitano i consumatori allergici ai solfiti che avessero già acquistato il prodotto interessato dal richiamo a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita, dove sarà sostituito. Si ricorda che l’autorità può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti. Come consiglia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, bisogna sempre consultare il sito del Ministero della Salute, per quanto riguarda il ritiro di prodotti alimentari, per sapere cosa è stato ritenuto non idoneo alla vendita per motivi di sicurezza.

Ma non è il solo modo: in particolare per gli alimenti e i farmaci, la Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per consultare online le notifiche settimanali trasmesse da tutti i Paesi della Comunità Europea (RASFF). Si trova anche qui, dunque, l’elenco dei prodotti ritirati.