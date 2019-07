Ascelle che puzzano? ecco alcuni rimedi naturali

Il sudore maleodorante va combattuto sul nascere con un’igiene corretta e costante.

Il sudore è un’esigenza dell’organismo ed è benefico per liberare il corpo e la pelle dalle tossine accumulate. Dunque, il processo di sudorazione, se non eccessivo e copioso (iperidrosi), non andrebbe contrastato né tantomeno bloccato. Anche una sudorazione definita normale per quantità e frequenza, però, può conoscere il problema del cattivo odore.

Il sudore maleodorante è sudore (che allo stato originario non ha alcun odore, è come se fosse semplice acqua) entrato in contatto con una serie di batteri presenti in natura sulla pelle. Come è risaputo, i batteri proliferano nei luoghi umidi e caldi: è il caso delle ascelle ma anche di piedi e zona inguinale.

Ascelle che puzzano: rimedi naturali

Cominciamo con i nostri consigli utili per combattere il fastidioso problema delle ascelle che puzzano: i rimedi naturali che troverete in elenco sono stati testati e funzionano mediamente tutti. Dal momento che l’odore ascellare dipende anche da ciò che si mangia e da fattori ormonali, è possibile che ognuno di noi trovi un rimedio che funziona meglio di un altro, per cui vi consigliamo di provarli tutti e decidere quello migliore per voi.

Rimedi naturali contro le ascelle che puzzano: consigli

I rimedi naturali e i rimedi della nonna sono perfetti per combattere in maniera efficace le ascelle che puzzano pur non usando saponi chimici. Si può usare il bicarbonato, l’aceto di mele, l’aloe vera, il timo, il rosmarino, l’amido di mais, l’olio di tea tree e altre soluzioni naturali. Vediamo come usarli, ma prima leggete i nostri consigli, ricordando che il cattivo odore delle ascelle può essere anche il risultato di un’alimentazione ricca di cibi dall’aroma molto pronunciato, come aglio e cipolla, ma anche conseguenza di stress, ipertiroidismo e obesità.

Contro le ascelle che puzzano abbiamo diverse alternative da provare, ma occorre dire prima di tutto che bisogna mantenere una corretta igiene personale, quindi usare l’acqua; bisogna detergere le ascelle in maniera profonda, anche se delicatamente, e soprattutto risciacquare molto accuratamente la pelle. Ricordate che le ascelle non depilate sono più facilmente causa di cattivo odore ascellare, quindi valutate se sia il caso di eliminare i peli delle ascelle. Anche una semplice sfoltita con la forbice può essere di grande aiuto. Altri consigli contro le ascelle che puzzano riguardano i capi che usate addosso: un certo tipo di abbigliamento può favorire il cattivo odore delle ascelle, quindi bandite dall’armadio gli indumenti in tessuti sintetici, eliminate i capi attillati o troppo colorati.

Ascelle che puzzano: tea tree oil e acqua di rose

Con le sue proprietà antimicotiche ed antibatteriche il tea tree (olio essenziale dell’albero del tè) può essere usato per contrastare gli agenti esterni che provocano i cattivi odori sotto le ascelle. Qui mescoliamo 3 gocce di olio con 20 ml di acqua di rose, e applichiamo la miscela deodorante sulla pelle delle ascelle pulita, fino ad assorbimento.

Ascelle che puzzano: bicarbonato e amido di mais

Usare il bicarbonato insieme all’amido di mais può essere utile per controllare la sudorazione abbondante e il cattivo odore delle ascelle. Unite in una ciotolina 10 grammi di maizena (amido di mais) a 5 grammi di bicarbonato di sodio. Mescolate le polveri e usate questo deodorante naturale applicandolo sulle ascelle pulite e bene asciutte, più volte al giorno. Da usare anche prima di andare a letto, per avere l’efficacia deodorante anche il giorno dopo.

Il decotto di timo e rosmarino, ottimo in caso di sudorazione eccessiva. Prepararlo è semplice: fate bollire un paio di litri d’acqua, aggiungete un mazzetto di timo e uno di rosmarino, abbassate la fiamma e cuocete per 10 minuti, poi togliete dal fuoco e fate raffreddare completamente. Applicate il decotto sulle ascelle con un panno morbido o una spugna. Potete provare una variante e aggiungere al decotto timo e al rosmarino anche un mazzetto di lavanda.