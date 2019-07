Domatore di un circo Orfei morto sbranato da un trigre

Stava addestrando 4 tigri per uno spettacolo: domatore di un circo Orfei morto sbranato.

Un domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da quattro tigri ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a Triggiano (Bari). L’uomo era impegnato nell’addestramento degli animali nelle prove dello spettacolo. Lo riporta il Corriere della Sera

L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Weber stava addestrando quattro tigri contemporaneamente quando è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre:

Secondo quanto accertato dagli investigatori un’ora prima dello spettacolo il 61 enne ha deciso di procedere con l’addestramento e di eseguire le ultime prove per lo spettacolo. Ma all’improvviso una delle tigri si è avventata contro di lui, l’uomo ha tentato di sottrarsi all’attacco ma è stato azzannato dalle altre tre che si trovavano in quel momento nella gabbia. Weber non è riuscito a liberarsi e a tentare la fuga, le belve non gli hanno dato scampo e lo hanno sbranato.

A nulla sono serviti i tentativi del personale del circo:

Secondo alcune testimonianze sarebbero stati utilizzati gli estintori per cercare di allontanare le tigri. Ma qualsiasi tentativo si è rivelato inutile. Nello stesso tempo è stato chiamato il 118, l’ambulanza ha raggiunto rapidamente il luogo della tragedia, ma ormai non c’era più niente da fare.