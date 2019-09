Batterio Killer nel gel doccia per bambini, è allarme

Alcune confezioni di “gel doccia per bambini” a forma di animali in una versione da 50 millilitri (prodotto della società austriaca Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft mbH – Austria), sono state ritirate dal mercato tedesco a causa del ritrovamento del batterio Burkholderia cepacia.

La comunicazione è stata diffusa tramite il sito ufficiale dell’azienda, che si è scusata per l’inconveniente e ha sottolineato le ragioni preventive alla base di tale comunicato, finalizzato a proteggere il consumatore. Nel sito sono descritti anche gli eventuali effetti che potrebbero derivare dall’uso del gel doccia contaminato. La Burkholderia cepacia si trova in genere nelle acque sotterranee e nel suolo e può sopravvivere per lunghi periodi in ambienti umidi. Soprattutto nei pazienti con fibrosi cistica, è un germe problematico a causa della sua elevata resistenza agli antibiotici. Pertanto, in molti ospedali i pazienti con fibrosi cistica infetta da Burkholderia cepacia sono rigorosamente isolati.

L’infezione da Burkholderia cepacia può portare a una rapida riduzione della funzionalità polmonare e alla morte. L’agente patogeno svolge anche un ruolo come fattore scatenante della polmonite nei rettili. Burkholderia cepacia è naturalmente resistente a molti comuni antibiotici tra cui gli aminoglicosidi e la polimixina B. Il batterio è così resistente che può persino resistere agli iodofori usati come antisettico. Rossmann ha avvertito i clienti invitandoli a non consumare il prodotto e a restituirlo il prima possibile. La comunicazione è stata diramata anche dalle autorità sanitarie tedesche che hanno deciso il ritiro immediato dagli scaffali delle farmacie e supermercati. In Italia le confezioni sono vendute nei negozi di prodotti biologici e biodinamici e particolarmente su internet tra i vari negozi online, tanto italiani quanto stranieri.

L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco, specificamente, il portale food alert.de. In Italia il provvedimento di ritiro del prodotto non è stato ancora pubblicato sul portale dedicato alle allerte dei prodotti non alimentari del Ministero della salute mentre in Germania il provvedimento di ritiro del prodotto riguarda solo il Prodotto: Kinderduschgel dimensioni di prova in diverse forme di animali 50 ml EAN: 9002422105661 o 9002422106804. Il EAN si trova sul retro dell’articolo. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco, invita i consumatori a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto del prodotto interessato dalla contaminazione.