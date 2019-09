Cane o gatto, eccellente antidoto contro la malinconia e la depressione

Un cane o un gatto sono antidoto eccellente contro la malinconia e la depressione dovuta alla separazione da una persona cara o ad un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare infatti a ridurre depressione e solitudine, specie negli adulti di una certa età. Lo dice una ricerca della Florida State University, pubblicata sulla rivista The Gerontologist.

Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio, estrapolando i dati dall’Health and Retirement Study, uno studio sulla salute e l’età della pensione, e aggiungendo altri dati raccolti tra il 2008 e il 2014.

I ricercatori hanno confrontato questi dati con quelli relativi a persone che invece erano state sposate in maniera continuativa. Dall’analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva un animale domestico, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano maggiori. “Spesso il rapporto che abbiamo con il partner è il nostro legame più intimo e la perdita può essere davvero devastante”, evidenzia Dawn Carr, che ha guidato la ricerca.

“Un animale domestico potrebbe aiutare a compensare alcuni di questi sentimenti – aggiunge – ha senso pensare: ‘Almeno questo animale domestico ha ancora bisogno di me. Posso occuparmene. Posso amarlo e mi apprezza’. Quella capacità di restituire e dare amore è davvero potente”.