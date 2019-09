Dieta Proteica, perdere peso in tempi brevi

La dieta proteica o iper-proteica, come suggerisce il nome stesso è un regime alimentare basato su un aumento del consumo di proteine a discapito di carboidrati e zuccheri. Tecnicamente non si tratta di una dieta in senso stretto e neanche prevede uno schema alimentare fisso, semplicemente si basa sul concetto che un aumentato consumo di proteine, senza carboidrati, costringe l’organismo a non bruciare zuccheri disponibili a favore delle riserve di grassi, le uniche che restano a disposizione.

La dieta iper-proteica rientra nell’ambito dei regimi cosiddetti dimagranti e in effetti produce una perdita di peso in tempi brevi ma funziona se, nel contempo, si riduce l’apporto calorico. Questo perché se il fabbisogno energetico è soddisfatto dall’assunzione di carboidrati e lipidi, le proteine vanno a costituire una riserva di grassi. Se, al contrario, si riduce l’apporto delle prime due componenti, allora occorre sfruttare le proteine per soddisfare il consumo calorico.

Quindi se in condizioni normali i nutrizionisti raccomandano un consumo medio giornaliero di proteine che va dal 15 al 25-30 per cento del fabbisogno calorico (circa 0,8 – 1,5 gr per 1 kg di peso corporeo), il regime iper-proteico prevede invece un apporto che va da poco meno di 2 fino a 2,5 gr per ogni kg.

Di norma le proteine saziano più a lungo e hanno meno calorie dei carboidrati; però, nonostante il deficit calorico, non sentirai la fame.

L’elaborazione delle proteine nell’organismo è più lenta, per questo il metabolismo resta attivo più a lungo e vengono bruciate più calorie durante la digestione. Grazie al ridotto apporto calorico, i chili in eccesso scompaiono. Basta abbinare un programma di allenamento per ottenere un effetto ancora maggiore.

Poiché il corpo, in caso di ridotto apporto calorico, copre il fabbisogno energetico andando ad attingere ai tessuti che lo compongono, uno dei “carburanti” più utilizzati sono le cellule muscolari. Aumentando l’apporto di proteine si contrasta proprio la riduzione della massa muscolare.

DIETA PROTEICA: ESEMPIO DI MENU GIORNALIERO

Ecco, in linea generale, un menù tipo di dieta iperproteica:

Colazione: Caffè o the; Due vasetti di yogurt magro alla frutta o un frullato di frutta e latte magro.

Pranzo: Petto di pollo alla griglia; Insalata mista o verdure al vapore

Spuntino: Un frullato di frutta fresca; Un etto di ricotta fresca o di formaggio “light”.

Cena: 80 gr di bresaola o di fesa di tacchino arrosto; Una macedonia di frutta mista.

In una dieta proteica o iperproteica è importante, per prevenire le più comuni problematiche a danni dei reni e del fegato e per evitare il rischio di disidratazione, bere molta acqua durante la giornata ( almeno un litro e mezzo) ed assumere tisane depurative a base di erbe benefiche come curcuma, tarassaco e cardo mariano.

Secondo gli esperti nutrizionisti, la dieta proteica presenta inoltre un rischio minore di effetto yo-yo rispetto ad altre diete.