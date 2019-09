Mangia un hamburger e muore dopo 8 anni, aveva solo 10 anni

Mangia un hamburger contaminato da un batterio e muore dopo 8 anni. Nolan aveva solo 24 mesi quando ha mangiato la carne contaminata ed era uno dei 15 bambini ad essersi ammalato a causa della e-coli. Le sue condizioni dopo essere stato salvato dai medici restarono irreversibili e per anni ha vissuto con un’assistenza 24 ore su 24. Il bambino era affetto anche da una grave patologia neurologica che ha peggiorato le conseguenze scatenate dal batterio.

Dopo 8 anni di sofferenze Nolan è deceduto: trasportato in ospedale in preda a una crisi, i medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma il fisico del bambino era ormai troppo debole e il suo cuore ha smesso di battere. Esattamente un anno fa è morto un altro ragazzino contagiato dallo stesso batterio. Per lo scandalo dell’e-coli che sconvolse la Francia fu avviata un’indagine che portò a un arresto.

Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo averne trascorsi ben 8 su una sedia a rotelle. Nel 2011 il bambino aveva mangiato un panino acquistato in un supermercato della regione dell’Hauts-de-France, nel nord della Francia. Si è sentito male poco dopo il pranzo, per poi peggiorare fino a non riuscire più a deglutire, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne contenuta nell’hamburger acquistato.

