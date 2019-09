Masticare una chewing-gum accellera la guarigione dopo intervento chirurgico

Masticare una chewing-gum accellera la guarigione dopo un intervento chirurgico addominale. Secondo gli specialisti del California Santa Barbara Hospital (Santa Barbara Cottage Hospital), con l’aiuto della gomma da masticare, la funzione intestinale viene ripristinata più rapidamente.

Gli scienziati Usa guidati da Rob Schuster hanno arruolato 34 pazienti sottoposti a resezione parziale del colon a causa di un cancro o di altre malattie. Gli operati sono stati divisi in due gruppi: 17 malati sono stati seguiti come gruppo controllo e 17, a partire dalla mattina successiva all’intervento, hanno masticato una qualunque gomma ‘sugar-free’ per tre volte al giorno.

Ebbene: i pazienti sottoposti alla ‘chewing-gum terapia’ hanno lasciato l’ospedale dopo 4,3 giorni in media, contro i 6,8 giorni del gruppo controllo. Non solo. Nel gruppo trattato la funzionalita’ intestinale e’ ripresa dopo 63,2 ore in media, contro le 89,4 ore necessarie a chi invece non aveva masticato gomme.

Il segreto – spiegano gli autori del mini-trial – e’ che il chewing-gum, proprio come il cibo o l’acqua, riesce a stimolare il rilascio di ormoni chiave della normale attivita’ gastrointestinale.