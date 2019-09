Puma nel bagno di casa, famiglia sotto shock

Una famiglia californiana ha trovato un puma disteso all’interno del bagno di casa. L’episodio, che è avvenuto lunedì sera ed è stato riportato dal Guardian, ha avuto luogo nel deserto di Sonora, alle pendici della Sierra Nevada, a 80 km circa dal Parco Nazionale di Yosemite.

Secondo il racconto di Andrea Benson, un sergente della contea di Tuolumne, il felino è entrato nell’abitazione attraverso la porta di ingresso. Dopo aver notato la presenza della famiglia, è corso fino al bagno: a quel punto, gli inquilini, superato lo shock, lo hanno chiuso dentro e hanno chiamato i soccorsi.

Poco dopo, sono arrivati il dipartimento dello sceriffo e il dipartimento statale per la fauna selvatica. Dopo aver scattato alcune foto del puma, hanno rotto la finestra del bagno tentando quindi di convincere l’animale a uscire. “Gli agenti hanno battuto sul muro per attirare la sua attenzione, e hanno indicato con una la luce l’area della finestra per mostrare che c’era un percorso per fuggire – ha spiegato Benson – Alla fine si è convinto a saltare fuori”. Il puma è così riuscito a scappare nel deserto.