AstroLuca assume il comando della Stazione Spaziale Internazionale – Diretta alle 15,20

AstroLuca: l’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (ESa) assume oggi il comando della Stazione Spaziale Internazionale, diventando il primo italiano e il terzo europeo ad assumere questo ruolo.

L’Esa spiega che il ruolo di comandante assunto da Luca Parmitano è “vitale per il successo di una missione”, nonostante il controllo generale della Stazione Spaziale Internazionale spetti ai direttori di volo situati a terra, a meno di emergenze a bordo. AstroLuca ha dichiarato di essere onorato per l’incarico che gli è stato assegnato, che affronterà con molta umiltà: “Mi vedo come un facilitatore, il mio obiettivo sarà quello di mettere tutti in condizione di esprimersi al meglio delle proprie capacità. In conclusione, però, sono responsabile della sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, oltre che del successo complessivo della missione”. L’Expedition 61, seconda parte della missione Beyond, terminerà poi a febbraio 2020.

La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei Ovchinin è prevista nel pomeriggio alle 15,20 italiane e si può seguire sul sito Impronta Unika Attualità in diretta streaming con NASA TV. Prevista alla stessa ora anche la diretta con l’evento organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) in occasione della cerimonia.

La diretta del passaggio di consegne