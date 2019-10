Autobus finisce contro un albero a Roma, quattordici feriti

Un autobus con diversi passeggeri a bordo è finito contro un albero, questa mattina, in via Cassia, a Roma. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, all’incrocio con via Oriolo. Sono 29 i feriti trasportati in diversi ospedali della Capitale. Nove sarebbero in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente del bus della linea 301 dell’Atac sono intervenute dodici ambulanze del 118, vigili del fuoco e la polizia locale, oltre che diverse pattuglie delle forze dell’ordine.

L’Atac, nel frattempo, ha avviato un’indagine interna “per accertare le ragioni del grave incidente”. Lo fa sapere la stessa azienda, scusandosi con i passeggeri coinvolti e sottolineando che si stanno “accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità”.

L’assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese “si è attivato sin da subito e ha chiesto ad Atac aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione e dettagli su quanto accaduto in via Cassia in seguito all’incidente che ha visto coinvolto un autobus”. Lo ha riferito l’assessorato sottolineando come “la prima preoccupazione” sia “dare la massima assistenza possibile alle persone coinvolte”.