Dieta del cavolo, perdere fino a 5 chili in 7 giorni

Per assumere tutti i nutrienti che verdura e frutta contengono occorre variare spesso i colori, il che significa che dovremmo scegliere ciò che Madre Natura propone ad ogni stagione. In autunno e per tutto l’inverno al mercato troviamo i cavoli, un’ottima occasione per fare il pieno delle loro preziose proprietà consumandoli due o tre volte alla settimana come contorno, nei condimenti, nei minestroni, passati e vellutate.

Le sue potenzialità? Pochi zuccheri e proteine ma moltissime fibre, molti minerali (zolfo, calcio, magnesio, potassio, fosforo, sodio, selenio, rame) e molte vitamine (vitamina A, vitamine del gruppo B, tra cui l’acido folico, vitamina C, vitamina K) oltre ai flavonoidi dalle proprietà antiossidanti e protettive delle nostre cellule.

Dieta del cavolo, perdere fino a 5 chili in 7 giorni.

Lunedì: zuppa di cavolo e frutta (tutta ad eccezione delle banane).

Martedì: zuppa di cavolo e verdure cotte o crude (no legumi, no frutta). A cena è concessa una patata al forno condita con un po’ di burro fuso.

Mercoledì: zuppa di cavolo, frutta e verdure.

Giovedì: zuppa di cavolo, latte scremato (fino a 3 bicchieri) e banane (max 3 in tutta la giornata).

Venerdì: zuppa di cavolo, dai 300 ai 500 gr di carne di manzo.

Sabato: zuppa di cavolo, manzo o vitello o pollo (rigorosamente senza pelle). Verdure a volontà.

Domenica: zuppa di cavolo, riso integrale, verdure e succo di frutta (purché non sia zuccherato) senza limiti.

Le virtù salutari del cavolo



Ciò che accomuna tutte le varianti del cavolo sono proprio le virtù salutari che contiene, in particolare:

Miglioramento dell’ apparato gastro-intestinale : grazie alla fibra contenuta è in grado di regolarizzare la funzionalità intestinale e svolgere un’azione preventiva-protettiva verso malattie intestinali .

Prevenzione di malanni e invecchiamento precoce : grazie alle vitamine A e C , ma anche ai carotenoidi e agli oltre 45 tipi di flavonoidi contenuti (tra i quali la quercitina) che con la loro potente azione antiossidante sono considerati come preventivi per alcune forme tumorali .

Facilita l’eliminazione delle tossine: alcuni componenti presenti nel cavolo sembrerebbero svolgere un’azione disintossicante per il nostro organismo.