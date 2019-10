Ecco quanta acqua bere la mattina a stomaco vuoto per “lavare via” le tossine

Il 70% del nostro corpo è costituito da acqua ed è quindi essenziale mantenerlo idratato in modo che funzioni correttamente. Lo sanno molto bene le donne giapponesi, famose in tutto il mondo per i loro fisici tonici e in forma. E se la genetica gioca sicuramente un ruolo fondamentale, un compito altrettanto importante lo gioca la loro routine mattutina. La maggior parte di esse, infatti, beve dell’acqua appena sveglie.

Secondo quanto riportato in un articolo su lifehack.org, per avere degli effetti benefici sulla salute e restare ben idratati nell’arco dell’intera giornata, sarebbe ottimale, immediatamente dopo essersi svegliati, bere circa 4 bicchieri di acqua a stomaco vuoto e non ingerire nulla per i successivi 45 minuti. Dal momento che, non tutti sono abituati a ingerire così tanta acqua di prima mattina, si può iniziare con un solo bicchiere in modo da allenare piano piano il corpo, fino ad arrivare ai quantitativi suggeriti.

Quali sono i benefici del bere a stomaco vuoto?

I vantaggi di bere acqua la mattina appena svegli sono svariati. Anzitutto, il nostro corpo durante la notte espelle le tossine, che, la mattina, grazie all’acqua, vengono “lavate via” lasciando il corpo pulito e in salute. Inoltre, bere acqua a digiuno fa aumentare il metabolismo fino al 24%, facilitando una digestione più veloce degli alimenti. L’acqua di prima mattina è, inoltre, un’ottima alleata contro i bruciori di stomaco ed è essenziale per prevenire calcoli renali e infezioni della vescica. Non solo, questa routine mattutina ha degli effetti molto benefici anche a livello estetico. Bere 500 ml di acqua a stomaco vuoto aumenta, infatti, il flusso del sangue e aiuta a eliminare le tossine nella pelle rendendola più luminosa e raggiante.