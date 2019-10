Escherichia Coli fuori dai limiti nei cannoli siciliani

Rischio microbiologico per contaminazione da E coli. Questo il motivo che ha spinto METRO, specialista leader a livello internazionale nel commercio all’ingrosso e nel settore food, a diffondere anche se con ritardo il richiamo di un lotto di cannoli siciliani a marchio METRO CHEF, per conta batterica fuori dai limiti.

Il lotto richiamato è il numero 45 di cannoli siciliani in confezione da 12 pezzi da 120 grammi prodotti dall’azienda Ma.Ri. srl nello stabilimento di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, in in C.da Vassallaggi – Roccella e commercializzati da METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare l prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico relativi ad alimenti che devono essere ritirati perché mettono in pericolo la salute.

Le aziende alimentari sono obbligate a ritirare dal mercato o richiamare i prodotti se gli alimenti da loro importati, fabbricati o venduti non sono sicuri o mettono in pericolo la salute dei consumatori. Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico in collaborazione con le autorità competenti e le relative imprese.