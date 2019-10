Guasto sulla rete Telecom, crolla la connessione: migliaia di segnalazioni in tutta Italia

Migliaia di segnalazioni in tutta Italia per un crash della rete Tim. Molti utenti, rileva il sito Downdetector che monitora le performance delle reti di telefonia, hanno evidenziato come per diverse ore nel corso della notte sia stata irraggiungibile la rete Internet fissa (il 73% delle segnalazioni), la telefonia fissa (23%), la rete mobile (2%).

“Si è trattato di un problema temporaneo”, ha spiegato Tim questa mattina, “a una linea del traffico internet che ha determinato problemi solo di navigazione Internet”. Secondo la compagnia, “il tutto è durato circa 3 ore, ma ora il problema è rientrato”.

Nel corso della notte, molti utenti avevano rivelato su Twitter che erano irraggiungibili anche i sistemi di assistenza 119 e 187, oltre alle varie App MyTim della galassia Telecom. A Milano e in altre città, ancora nelle prime ore della mattina, la rete Internet gestita anche da altre compagnie, come nel caso di Fastweb, era offline per molti utenti.