“Italia morta vivente”: Matteo Renzi ritratto da Tvboy a Firenze come uno zombie

Un murale provocatorio contro Matteo Renzi, nel giorno d’inaugurazione della decima edizione della Leopolda. Tvboy, artista di strada palermitano, ritrae il leader di “Italia Viva” affisso nel Piazzale della Porta al Prato come uno zombie e gioca sul nome del partito: tentativo – secondo alcuni analisti – del senatore fiorentino di “non morire politicamente dentro il Partito Democratico”.

L’opera “Italia Morta Vivente”, così è stata denominata dall’autore, raffigura Renzi come una sorta di morto vivente, accanto a una lapide con bandiera italiana con la croce e la scritta “Italia viva (vocabolo barrato come a cancellarlo) morta vivente”. L’autore ha anche lasciato incollato al muro un foglio con la sua firma e un’illustrazione dell’opera: ‘Tecnica mista, spray e collage su muro, installazione pubblica, misure reali’.

“L’irruzione nel capoluogo toscano” per Tvboy, si legge sul sito dell’artista, “è stata l’occasione per porre l’accento su altri due temi di grande importanza, al centro del dibattito internazionale: l’immigrazione e la guerra in Siria”: realizzato in via dei Bardi “l’opera ‘European Parliament School Report”, che mostra un bambino nero, in viaggio su una barca di carta, mostrare una pagella, in cui dà i suoi voti al Parlamento Europeo sul grado di ospitalità, umanità, solidarietà, ma anche ipocrisia”, mentre “I Fought for Freedom”, nella centrale piazza della Repubblica “è un omaggio alle tantissime donne curde, attiviste e combattenti, morte in guerra.

Un’immagine iconica, che vuole lanciare un messaggio di pace, ma allo stesso tempo ricordare come l’Occidente abbia lasciato da sole queste donne, mentre sacrificavano la propria vita, lottando contro l’Isis”.