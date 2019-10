Spugnette da cucina, in ogni centimetro cubo oltre 50 miliardi di microrganismi, peggio delle feci!

Se pensate che l’oggetto più sporco della casa sia il water, a smentirvi categoricamente interviene una ricerca pubblicata su Scientific Reports: in fatto di lerciume, nessun mobile o suppellettile eguaglierebbe la spugna per piatti. Tra gli innumerevoli agenti patogeni ospitati sulla sua superficie vi sarebbero anche quelli che causano meningite e polmonite.

In un centimetro cubo di spugna può essere infestato da una popolazione batterica di 5,4×10 (sette volte gli abitanti della Terra). E non fatevi illusioni: frequenti lavaggi ad alte temperature possono solo peggiorare la situazione, offrendo ai virus la condizioni ideali alla proliferazione.

Grazie ad una delle mappe del Dna più particolari prodotte finora, potremmo conoscere quanti batteri si nascondono nelle nostre spugne da cucina. La mappatura mostra che ogni centimetro cubo ospita oltre 50 miliardi di microrganismi, un numero pari a sette volte quello delle persone che abitano la Terra.

E’ quanto emerge da una ricerca condotta in Germania dal gruppo guidato da Sylvia Schnell, dell’università di Giessen, e Markus Egert, dell’università Furtwangen, di cui fa parte anche l’italiano Massimiliano Cardinale. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports e riportato sul sito di Science, mostra che il numero di batteri nelle spugnette è paragonabile a quello presente nelle feci e che combattere questi microrganismi con la sterilizzazione potrebbe solo rafforzarli.

La ricerca. Un team di ricercatori tedeschi ha sequenziato il DNA microbico di 14 spugne usate, arrivando a censire la sgradita popolazione – che include anche il Moraxella osloensis, responsabile di infezioni in chi è immunodepresso e dell’odore sgradevole dei panni asciugati male (nonché di quello caratteristico della spugna bagnata). Le analisi al microscopio hanno rivelato un particolare che forse era meglio non sapere, cioè che un singolo centimetro cubo di spugna può ospitare una popolazione batterica di 5,4 x 10 alla decima esemplari, sette volte gli abitanti della Terra. Densità microbiche simili si sono osservate soltanto nelle fecipotremmo conoscere , non esattamente qualcosa che vorremmo avere nel lavello.

Pulire le spugne non serve: anzi, rischia di peggiorare la situazione. Quelle igienizzate regolarmente, per esempio con acqua bollente o messe nel microonde, sono risultate più ricche di patogeni rispetto alle altre. Questo perché i batteri dannosi sono più resistenti degli altri e tendono a ricolonizzare gli ambienti da cui sono stati sfrattati, un po’ come succede all’intestino dopo un trattamento con antibiotici. L’unica soluzione, suggeriscono gli scienziati, è rassegnarsi a cambiare la spugna della cucina una volta a settimana.