Lavare il pigiama spesso è una questione d’igiene, ecco perchè

Lavare il pigiama spesso aiuta a mantenere l’igiene, sembra un consiglio scontato ma evidentemente non è cosi. Secondo un sondaggio condotto da una società inglese che produce materassi, gli uomini fanno passare circa due settimane prima di cambiarlo, le donne addirittura 17 giorni. I risultati fanno inorridire gli esperti, secondo cui così si rischiano infezioni alla pelle e cistiti.

Gli esperti di igiene inorridiscono di fronte questi dati, affermando che si potrebbe andare incontro a malattie della pelle e cistiti. La professoressa Sally Bloomfield, della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha dichiarato: “Indossare lo stesso pigiama per troppo tempo fa male alla pelle. E’ pieno di microrganismi e di batteri intestinali, che possono causare problemi se entrano a contatto con alcune parti del nostro corpo”.

All’oscuro di tutto questo, il 54% delle donne sostiene di avere solo un paio di pigiami da alternare, così dimentica da quanto tempo non li cambia. La scusa addotta dal 51%, invece, è che indossa il pigiama per non più di un paio d’ore per notte e dunque non lo lava spesso. Gli uomini scaricano la responsabilità sulle partner, dicendo che sono loro a occuparsi di fare la lavatrice. La maggior parte ammette di non avere tanti pigiami da cambiare.

E così quello indossato per due settimane o più diventa un covo di batteri che possono poi finire sugli altri indumenti con cui entra in contatto, per esempio in lavatrice, avvertono gli esperti, che raccomandano di lavare ogni settimana la biancheria con cui si dorme.