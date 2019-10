Limone: 5 modi alternativi per usarlo: proprietà e valori nutrizionali del frutto della salute

Il citrus limonum o limone, frutto dalle origini molto antiche, è considerato oggi l’oro giallo delle nostre terre, con preziosissime qualità terapeutiche.

Il Limone è uno degli agrumi più usati in cucina e di certo ne avrai almeno un paio sempre in frigo. Spesso, una volta spremuti, i Limoni vengono buttati nella spazzatura quando sono ancora buoni ed utilizzabili. Ecco 5 modi alternativi per usare tutto il Limone, senza sprecarne neanche una goccia.

Il Limone è un ottimo conservante per il cibo.

Spruzzare un po’ di succo di Limone sugli alimenti cotti, sulla verdura lessa oppure sulle insalate, prima di mettere il piatto in frigo aiuta a mantenere i cibi freschi più a lungo del normale. E’, inoltre, un eccezionale esaltatore di sapidità, quindi approfittane.

Il Limone è perfetto per smacchiare e sbiancare le unghie.

Hai aperto un Limone ma non lo hai consumato tutto? Prima che si guasti, sfrutta il potere pulente e disinfettante del suo succo per trattate le unghie opache ed ingiallite. Come si fa? Spremi il succo restante del Limone, imbevi nel liquido un batuffolo di cotone e passalo delicatamente sulle unghie. Vuoi approfittare del trattamento al Limone per rinforzare e nutrire le tue unghie? Mischia al succo del Limone anche un cucchiaio di olio extravergine di Oliva. Vedrai che manicure!

Il Limone è un alternativa naturale al detersivo.

Quante volte hai guardato il forno a microonde o le teglie incrostate disperandoti perché pulirli sembra impossibile? La soluzione è a portata di mano, proprio in frigorifero! Prendi un Limone tagliato a metà, anche parzialmente spremuto, ed usalo proprio come se fosse una spugnetta. Pulirà il forno a microonde e le pentole sporche con il minimo sforzo.

Il Limone aiuta ad eliminare i cattivi odori in cucina.

Se il secchio della spazzatura (in particolare quello dell’umido) ha un cattivo odore, prendi un Limone (va bene anche se è stato già spremuto o grattugiato sulla scorza per fare un dolce) e mettilo in un sacchetto di plastica dove avrai precedentemente fatto dei buchini. Vedrai che profumo! Il Limone come rimedio antiodore è l’ideale anche per evitare che l’acqua di cottura dei Cavolfiori o dei Broccoli emani un olezzo nauseante in tutta la casa: spruzza un po’ di succo nella pentola con l’acqua calda ed eliminerai il problema alla radice.

Il Limone è un rimedio naturale per eliminare verruche e calli.

Non ci credi? Strofina un limone tagliato a metà (anche usato) sulle parti interessate da questi disturbi e potrai dire addio a verruche e calli.

Il limone ha proprietà digestive, dissetanti e rinfrescanti, ma è anche un frutto aromatizzante, antireumatico e ipotensivo. Il suo alto contenuto vitaminico contribuisce alla difesa delle ossa agevolando la fissazione del calcio e favorendo l’integrità dei capillari, oltre ad essere un ottimo supporto per le diete dimagranti grazie alle sue poche calorie e alla sua funzione diuretica. Un apporto moderato riattiva le funzioni di pulizia del nostro organismo.