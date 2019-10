Nascono 81 tartarughe marine a Menfi

Dieci giorni fa la scoperta, per caso, di un nido di tartaruga marina a Menfi, in provincia di Agrigento. Oltre 50 tartarughine furono recuperate dai cittadini, mentre al buio si dirigevano in direzione opposta al mare, attratte dalla luce. Furono salvate dai menfitani da una morte certa e liberate in mare dai volontari e operatori dei Progetti Tartarughe Marine ed EuroTurtles WWF, intervenuti tempestivamente.

Il 3 ottobre, di concerto con la Ripartizione Faunistica e la Guardia Costiera, è stata eseguita l’ispezione del nido dove sono state trovate ben 107 uova di cui 81 schiuse, con quattro tartarughine intrappolate sotto la sabbia che sono state prontamente liberate in mare.

“Ancora un capitolo di civiltà si chiude su Menfi, città simbolo di una Sicilia che si riscatta e offre il meglio di se’ – dice Giuseoppe Mazzotta, Presidente WWF Sicilia Area Mediterranea – Alle piccole tartarughe marine diamo appuntamento fra 20 anni. Questo è infatti quello che fanno le mamme di questi straordinari rettili marini quando devono depositare le proprie uova: dove nascono tornano per nidificare, se trovano le condizioni adatte. Il nostro impegno dovrà essere quello di mantenere la naturalità di queste spiagge, per consentire nuove nidificazioni”.