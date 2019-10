New York: sparatoria a Brooklyn, 4 morti e tre feriti

Quattro morti e tre feriti. E’ il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York. L’allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata nell’area di Crown Hieghts. Gli agenti si sono trovati davanti ai quattro morti e ai tre feriti gravi, ma non in pericolo di vita.

Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora poco chiare. Un portavoce della polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo un allarme per colpi d’arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino e hanno trovato i corpi senza vita di quattro.