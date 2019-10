Puntura di zecca e malattia di Lyme creato un nuovo test per la diagnosi rapida

Le zecche sono degli artropodi parassiti che sopravvivono grazie al parassitismo: si nutrono, infatti, del sangue dell’organismo ospite. La loro puntura è potenzialmente pericolosa, perché può determinare la trasmissione di batteri o virus. Le patologie più note associate alle zecche sono la malattia di Lyme, l’ehrlichiosi, la TBE (meningoencefalite da zecche) e la febbre bottonosa.

Un team di ricercatori della Columbia University School of Engineering and Applied Science ha sviluppato un test che consente di rilevare la malattia di Lyme in 15 minuti. Come spiega Sam Sia, lo studioso che ha coordinato la ricerca, il nuovo esame potrebbe permettere la diagnosi della malattia direttamente in uno studio medico. “Potrebbe non essere più necessario inviare i campioni a un laboratorio e attendere alcuni giorni per ottenere i risultati”, sottolinea l’esperto. Nel corso dello studio, come spiegato sulla rivista specializzata Journal of Clinical Microbiology, i ricercatori hanno trovato una combinazione di tre proteine in grado di identificare gli anticorpi specifici del batterio Borrelia burgdorferi nel siero.

Lo studio. I ricercatori hanno valutato 142 campioni, raccolti da pazienti con la forma precoce della malattia di Lyme, individui in buona salute provenienti dalle aree in cui la patologia è endemica e persone con l’artrite di Lyme. Hanno poi svolto dei test su tre biomarcatori, noti per la loro capacità di rilevare la malattia di Lyme, utilizzando la tecnica del dosaggio immunologico e mChip-LD, una piattaforma microfluidica sviluppata da Sam Sia. I risultati degli esperimenti indicano che la combinazione di proteine scoperta dagli studiosi è in grado di individuare i primi segni della malattia di Lyme con una maggiore precisione rispetto ai test utilizzati abitualmente.

La malattia di Lyme è un’infezione di origine batterica che colpisce la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. È provocata dal batterio Borrelia burgdorferi che può essere trasmesso all’uomo tramite la puntura delle zecche. Si manifesta con eruzioni cutanee sempre più marcate ed evidenti ed è accompagnata da altri sintomi, come la febbre, i dolori articolari, il mal di testa e gli sbalzi d’umore. Se non trattata ha un decorso cronico. I dati diffusi da Epicentro, il portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, indicano che in Italia si sono verificati circa un migliaio di casi di malattia di Lyme tra il 1992 e il 1998.