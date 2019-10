Zucca: non solo a Halloween, le proprietà benefiche ne fanno un alleato per la nostra salute

Da quando anche in Italia ha preso piede la moda di festeggiare Halloween, la zucca sta rivivendo un periodo di rinnovato interesse. Sebbene per qualcuno resti soltanto un accessorio della festa da svuotare, decorare e poi illuminare con una candela, per i più accorti anche il contenuto è molto prezioso: Le sue proprietà benefiche ne fanno un alleato per la nostra salute.

La zucca infatti nasconde un cuore ricco di proprietà culinarie e benefiche al tempo stesso. Alimento adatto anche per chi è a dieta, la zucca è povera di colesterolo e grassi saturi. Per converso, è ricca di vitamine come la E, la B1, la B6, folati e fibra. La fibra, lo ricordiamo è stata oggetto di un recente studio che ne ha attestato le proprietà anticancro. Questa stessa fibra, può farci sentire sazi prima di aver mangiato eccessivamente: l’ideale quando vogliamo perdere qualche chiletto di troppo.

La zucca dunque fa bene a tutti, sia grandi che piccini. In particolare, secondo quanto emerso da un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, a beneficiare in salute cardiovascolare – riducendo anche i decessi correlati – sarebbero gli uomini. Questo grazie al buon contenuto di betacarotene della zucca.

Per poter beneficiare delle sue proprietà alimentari e curative è sufficiente quindi inserire la zucca nella propria dieta almeno 2 o 3 volte la settimana, meglio se con modalità diverse, in modo da godere di tutti i suoi benefici senza stancarsi del suo sapore così particolare. La zucca è uno degli alimenti più versatili in cucina. Infatti, è perfetta per la realizzazione di numerosi piatti. Un esempio è la vellutata di zucca, un ottimo primo piatto, oppure la marmellata di zucca, buonissima per preparare una crostata originale e salutare.

Efficace contro lo stress. Un’altra ragione per aggiungere la zucca tra i pasti che solitamente consumiamo, c’è la sua proprietà diuretica e calmante. Per chi soffre d’ansia, nervosismo e di insonnia, può essere un ottimo aiutante poiché aiuta a ridurre la produzione di serotonina, migliorando il sonno e l’umore. Grazie al magnesio, che è un miorilassante naturale, facilita la distensione dei muscoli. La vita ci porta ad accumulare stress e fatica ricadendo sul nostro stato d’animo e corpo: contrattura muscolare, stanchezza e stati di agitazione, il magnesio presente nella zucca ci aiuta a contrastare lo stress di tutti i giorni.

Uniamo tutti questi vantaggi per la salute al buon gusto della zucca ed ecco che abbiamo un motivo in più per eleggerla regina di Halloween, da preferire magari ai “dolcetti” che accompagnano la festa. Divertiamoci quindi con la magia di questa festività, ma non dimentichiamoci di cucinare questa delizia per dare un tocco di colore – in questo caso arancione – per accompagnare le grigie giornate autunnali.