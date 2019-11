Allergici o intolleranti alla senape: Attenzione, richiamati Grissini con zenzero e lime bio a marchio Bio’s Merenderia

I supermercati Auchan e Simply Market hanno diffuso il richiamo di un lotto di grissini biologici a marchio Bio’s Merenderia per una possibile contaminazione da senape, un allergene non dichiarato in etichetta.

Il prodotto interessato dal provvedimento è: Grissini con zenzero e lime bio denominazione di vendita “Matt non solo pane Zenzerelli bio” in confezione da 150 grammi, con il numero di lotto L36 19 e il Tmc 02/06/2020. I prodotti da forno richiamati sono stati prodotti da Bio’s Merenderia Srl (ex Bio’s Produzione e Distribuzione S.r.l.), nello stabilimento di via Corradina 8/B, a Castiglione di Cervia, in porvincia di Ravenna ma commercializzato da A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico.

All’interno del prodotto ci sarebbe infatti della senape, non dichiarata tra gli ingredienti: chi è allergico alla senape potrebbe dunque avere problemi dal consumo del prodotto da forno. A scopo precauzionale si, raccomanda ai consumatori “allergici o intolleranti alla senape” di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso.