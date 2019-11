Arriva l’influenza, sarà da record! Le raccomandazioni del Ministero della Salute

La stagione influenzale, che già ha fatto registrare i primi casi, sta per entrare nel vivo e per sensibilizzare quante più persone possibili sulla prevenzione, il Ministero della Salute ha lanciato una campagna di comunicazione con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della protezione di sé stessi e di conseguenza degli altri dall’influenza. Sono tre, sostanzialmente, i consigli principali che gli esperti vogliono divulgare: fare il vaccino (raccomandato e gratuito per le categorie a rischio, che è possibile individuare cliccando qui), lavare bene e regolarmente le mani, non usare antibiotici in quanto considerati inutili contro i virus.

Per la campagna di comunicazione è stato realizzato uno spot televisivo della durata di 30 secondi, che richiama proprio quelle appena elencate come principali misure da adottare. Lo spot video, oltre ad essere presente su YouTube, sarà veicolato sulle reti Rai (sia tv sia radio) negli spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle pubbliche amministrazioni e anche su alcune emittenti quali Sky, Fox Channel, Fox Life, Sky Tg24, Sky Uno, Cielo e Tv8. Inoltre sarà diffuso anche sul web, tramite i canali social del Ministero stesso.

L’influenza, come si legge sul sito del Ministero della Salute, rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo. Le sindromi simil-influenzali, infatti, colpiscono ogni anno il 9% della popolazione italiana, con un minimo del 4%, osservato nella stagione 2005-06, e fino ad un massimo del 15%, picco registrato nella stagione 2017-18. Senza dimenticare, dicono gli esperti, che in Italia l’influenza è una delle dieci principali cause di morte.

Gli obiettivi della campagna

Come riconosciuto anche dalla comunità scientifica internazionale, la misura più efficace per prevenire l’influenza, sia per ogni singola persona sia per la collettività, è la vaccinazione. In base all’accordo dell’1 agosto 2109 della conferenza Stato-Regioni sul documento “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020”, il Ministero ha provveduto anche per questa stagione a diramare le raccomandazioni sull’impiego del vaccino antinfluenzale. Oltre a ciò, i medici raccomandano anche misure di protezione personali non farmacologiche, utili per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza.

Tra queste le principali sono l’igiene respiratoria (contenimento della diffusione derivante da starnuti e colpi di tosse con la protezione della mano o di un fazzoletto) ed il lavaggio frequente e accurato delle mani. Infine, un altro obiettivo della campagna, oltre alla promozione della vaccinazione, è quello di raccomandare il corretto uso degli antibiotici, ai quali non si deve ricorrere in caso di infezioni virali come l’influenza.